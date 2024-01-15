Кириенко назвал главное качество президента России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что главное качество президента РФ Владимира Путина — это неравнодушие. По словам Кириенко, это чувство должно идти от чистого сердца.
«Если человек равнодушен — научить неравнодушию невозможно», — передает РЕН ТВ слова Кириенко. Об этом он заявил на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».
Кириенко добавил, что навыки и знания можно получить со временем, а неравнодушное отношение должно идти от чистого сердца. Также первый заместитель заявил, что ранее Путин ответил на вопрос о главном качестве президента. По его словам, оно заключается в том, чтобы человек чувствовал боль другого как свою.
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