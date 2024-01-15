Кириенко назвал главное качество президента России

Кириенко: главным качеством Путина является неравнодушие
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, кириенко сергей
По словам Кириенко, неравнодушию научить невозможно Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что главное качество президента РФ Владимира Путина — это неравнодушие. По словам Кириенко, это чувство должно идти от чистого сердца.

«Если человек равнодушен — научить неравнодушию невозможно», — передает РЕН ТВ слова Кириенко. Об этом он заявил на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Кириенко добавил, что навыки и знания можно получить со временем, а неравнодушное отношение должно идти от чистого сердца. Также первый заместитель заявил, что ранее Путин ответил на вопрос о главном качестве президента. По его словам, оно заключается в том, чтобы человек чувствовал боль другого как свою.

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что главное качество президента РФ Владимира Путина — это неравнодушие. По словам Кириенко, это чувство должно идти от чистого сердца. «Если человек равнодушен — научить неравнодушию невозможно», — передает РЕН ТВ слова Кириенко. Об этом он заявил на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Кириенко добавил, что навыки и знания можно получить со временем, а неравнодушное отношение должно идти от чистого сердца. Также первый заместитель заявил, что ранее Путин ответил на вопрос о главном качестве президента. По его словам, оно заключается в том, чтобы человек чувствовал боль другого как свою.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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