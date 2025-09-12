В сети появилось видео с обрывом канатной дороги на Эльбрусе. Его распространила прокуратура Кабардино-Балкарии. Следователи также возбудили уголовное дело по факту инцидента, в результате которого погибли два человека, сообщили СУ СК России по региону.
«Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц)», — говорится в telegram-канале СК. По данным ведомства, в результате аварии два человека погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести.
Ход расследования находится под контролем прокуратуры. Организована проверка, по итогам которой будет дана оценка деятельности ООО «МКД Эльбрус», а также работе контрольно-надзорных органов. На месте происшествия находится прокурор Эльбрусского района Марат Еналеев.
Трагедия произошла 12 сентября на однокресельной канатной дороге, которую эксплуатирует частная компания ООО «МКД Эльбрус». По словам директора Ахмата Залиханова, погибшие спускались со станции «Гарабаши», которая находится на высоте 3800 метров. Он добавил, что в сентябре канатная дорога была закрыта, но сегодня вновь открылась для посетителей. Известно, что на этой канатной дороге с 3 по 24 сентября проводились работы по подготовке к зимнему сезону.
