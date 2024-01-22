В Кремле оценили законопроект о конфискации имущества за фейки

Песков: говорить о законопроекте по конфискации имущества преждевременно

22 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не стал комментировать новый законопроект Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, внесенный 22 января в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пока работа идет только на уровне Думы. «Пока идет работа на уровне народных избранников. Мы, как правило, такое не комментируем и считаем это преждевременным. По этой теме работают депутаты, было бы некорректно говорить об этом», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, внесенный 22 января в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пока работа идет только на уровне Думы. «Пока идет работа на уровне народных избранников. Мы, как правило, такое не комментируем и считаем это преждевременным. По этой теме работают депутаты, было бы некорректно говорить об этом», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.