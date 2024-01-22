В Кремле оценили законопроект о конфискации имущества за фейки

Песков: говорить о законопроекте по конфискации имущества преждевременно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал комментировать новый законопроект Фото:

В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, внесенный 22 января в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пока работа идет только на уровне Думы.

«Пока идет работа на уровне народных избранников. Мы, как правило, такое не комментируем и считаем это преждевременным. По этой теме работают депутаты, было бы некорректно говорить об этом», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле не стали комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, внесенный 22 января в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пока работа идет только на уровне Думы. «Пока идет работа на уровне народных избранников. Мы, как правило, такое не комментируем и считаем это преждевременным. По этой теме работают депутаты, было бы некорректно говорить об этом», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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