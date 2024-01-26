Мурашко прокомментировал угрозу «болезни Х» для россиян

«Болезнь Х» не представляет угрозы для россиян, потому что система здравоохранения страны уже готова к ней после пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют, в том числе, укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — заявил Михаил Мурашко РИА Новости. Он отметил, что «болезнь X» на данный момент — это лишь гипотетическая угроза.
Мурашко уточнил, что государству всегда нужно быть готовым к вспышкам новых вирусов. Поэтому в России для этого делается все.
«Болезнь X» — это термин, которые ввели ученые еще в прошлое десятилетие. Тогда они отметили, что новая пандемия может быть спровоцирована патогеном, который не известен науке.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января 2024 года обсуждалась проблема «болезни X», которая в 20 раз может превзойти пандемию коронавируса. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с URA.RU рассказал, какие инфекции могут стать «болезнью X». Среди них он отметил вирус Нипах, Эболу и оспу обезьян.
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