Самолет летел из Санкт-Петербурга в Самару
Самолет «Победы» экстренно сел в московском Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Об этом сообщает Mash.
«Самолет „Победы“ пришлось экстренно сажать в аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Сейчас даму откачивают медики», — пишет Mash в своем telegram-канале.
По информации Mash, борт летел из Санкт-Петербурга в Самару. Женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а после — упала в обморок.
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