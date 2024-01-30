Самолет «Победы» экстренно сел в московском Внуково из-за пассажирки

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
Самолет летел из Санкт-Петербурга в Самару Фото:

Самолет «Победы» экстренно сел в московском Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Об этом сообщает Mash.

«Самолет „Победы“ пришлось экстренно сажать в аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Сейчас даму откачивают медики», — пишет Mash в своем telegram-канале.

По информации Mash, борт летел из Санкт-Петербурга в Самару. Женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а после — упала в обморок.

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Самолет «Победы» экстренно сел в московском Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Об этом сообщает Mash. «Самолет „Победы“ пришлось экстренно сажать в аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание в полете. Сейчас даму откачивают медики», — пишет Mash в своем telegram-канале. По информации Mash, борт летел из Санкт-Петербурга в Самару. Женщина пожаловалась на ухудшение самочувствия, а после — упала в обморок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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