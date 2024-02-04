В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8

05 февраля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Спасатели наши часть фюзеляжа вертолета Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник. «На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа вертолета», — передает слова источника РЕНТ-ТВ. К утру на место ЧП отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 метров. В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Вертолет направлялся по маршруту Петрозаводск — Вытегра. После дозаправки, члены экипажа перестали выходить на связь. Уточнялось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы.

В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник. «На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа вертолета», — передает слова источника РЕНТ-ТВ. К утру на место ЧП отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 метров. Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Вертолет направлялся по маршруту Петрозаводск — Вытегра. После дозаправки, члены экипажа перестали выходить на связь. Уточнялось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы.