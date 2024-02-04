04 февраля 2024

В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Спасатели наши часть фюзеляжа вертолета Фото:

В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник.

«На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа вертолета», — передает слова источника РЕНТ-ТВ. К утру на место ЧП отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 метров.

В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Вертолет направлялся по маршруту Петрозаводск — Вытегра. После дозаправки, члены экипажа перестали выходить на связь. Уточнялось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы.

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В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник. «На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа вертолета», — передает слова источника РЕНТ-ТВ. К утру на место ЧП отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 метров. Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Вертолет направлялся по маршруту Петрозаводск — Вытегра. После дозаправки, члены экипажа перестали выходить на связь. Уточнялось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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