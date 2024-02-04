Спасатели наши часть фюзеляжа вертолета
В Онежском озере обнаружили обломки вертолета Ми-8. Об этом сообщил источник.
«На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа вертолета», — передает слова источника РЕНТ-ТВ. К утру на место ЧП отправят водолазов, которым предстоит работать на глубине более 40 метров.
Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Вертолет направлялся по маршруту Петрозаводск — Вытегра. После дозаправки, члены экипажа перестали выходить на связь. Уточнялось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы.
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