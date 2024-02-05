В Казахстане будет новое правительство
Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
«Принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента республики. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, становится временно исполняющим обязанности премьера.
Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня подписания.
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