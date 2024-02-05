Правительство Казахстана ушло в отставку

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
В Казахстане будет новое правительство Фото:

Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

«Принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента республики. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, становится временно исполняющим обязанности премьера.

Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. «Принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента республики. Согласно документу, Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра, становится временно исполняющим обязанности премьера. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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