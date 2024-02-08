В Нидерландах заморозили российские активы более чем на 660 миллионов евро

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Нидерланды активно поддерживают антироссийские санкции Фото:
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В Нидерландах заморожены российские активы более чем на 660 млн евро. Об этом заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин.

«По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», — заявил Тарабрин в эфире телеканала «Россия 24». Он ответил, что Нидерланды активно поддерживают санкции против России и инициативы ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои замороженные активы, которые Запад хочет отправить Украине в качестве помощи. По его словам, подобные решения будут иметь неизбежные последствия.

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В Нидерландах заморожены российские активы более чем на 660 млн евро. Об этом заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин. «По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», — заявил Тарабрин в эфире телеканала «Россия 24». Он ответил, что Нидерланды активно поддерживают санкции против России и инициативы ЕС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои замороженные активы, которые Запад хочет отправить Украине в качестве помощи. По его словам, подобные решения будут иметь неизбежные последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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