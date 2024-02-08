Экономика В Нидерландах заморозили российские активы более чем на 660 миллионов евро 08 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + Нидерланды активно поддерживают антироссийские санкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нидерландах заморожены российские активы более чем на 660 млн евро. Об этом заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин. «По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», — заявил Тарабрин в эфире телеканала «Россия 24». Он ответил, что Нидерланды активно поддерживают санкции против России и инициативы ЕС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои замороженные активы, которые Запад хочет отправить Украине в качестве помощи. По его словам, подобные решения будут иметь неизбежные последствия. В Нидерландах заморожены российские активы более чем на 660 млн евро. Об этом заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин. «По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», — заявил Тарабрин в эфире телеканала «Россия 24». Он ответил, что Нидерланды активно поддерживают санкции против России и инициативы ЕС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои замороженные активы, которые Запад хочет отправить Украине в качестве помощи. По его словам, подобные решения будут иметь неизбежные последствия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям