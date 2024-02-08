В Нидерландах заморозили российские активы более чем на 660 миллионов евро

В Нидерландах заморожены российские активы более чем на 660 млн евро. Об этом заявил посол РФ в стране Владимир Тарабрин.
«По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», — заявил Тарабрин в эфире телеканала «Россия 24». Он ответил, что Нидерланды активно поддерживают санкции против России и инициативы ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои замороженные активы, которые Запад хочет отправить Украине в качестве помощи. По его словам, подобные решения будут иметь неизбежные последствия.
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