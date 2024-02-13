На Украине хотят на треть сократить число вузов

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Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган , студенты, фахрутдинова гульжан
Количество вузов на Украине сократиться с 164 до 100 Фото:

На Украине намерены объединить высшие учебные заведения, в которых учатся менее пяти тысяч студентов. Таким образом количество вузов в стране сократиться с 164 до 100. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в telegram-канале во вторник.

«В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. <…> На втором этапе планируют формировать укрупненные „Инновационные центры“ с инвестициями до пяти млн долларов», — сообщается в telegram-канале.

Данную программу обсудили на заседании «Союза ректоров высших учебных заведений Украины». Первыми на присоединения пойдут «отраслевые» вузы, которые перестали быть таковым, к классическим, политехническим, технологическим.

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На Украине намерены объединить высшие учебные заведения, в которых учатся менее пяти тысяч студентов. Таким образом количество вузов в стране сократиться с 164 до 100. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в telegram-канале во вторник. «В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. <…> На втором этапе планируют формировать укрупненные „Инновационные центры“ с инвестициями до пяти млн долларов», — сообщается в telegram-канале. Данную программу обсудили на заседании «Союза ректоров высших учебных заведений Украины». Первыми на присоединения пойдут «отраслевые» вузы, которые перестали быть таковым, к классическим, политехническим, технологическим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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