На Украине хотят на треть сократить число вузов

13 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Количество вузов на Украине сократиться с 164 до 100 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украине намерены объединить высшие учебные заведения, в которых учатся менее пяти тысяч студентов. Таким образом количество вузов в стране сократиться с 164 до 100. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в telegram-канале во вторник. «В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. <…> На втором этапе планируют формировать укрупненные „Инновационные центры“ с инвестициями до пяти млн долларов», — сообщается в telegram-канале. Данную программу обсудили на заседании «Союза ректоров высших учебных заведений Украины». Первыми на присоединения пойдут «отраслевые» вузы, которые перестали быть таковым, к классическим, политехническим, технологическим.

На Украине намерены объединить высшие учебные заведения, в которых учатся менее пяти тысяч студентов. Таким образом количество вузов в стране сократиться с 164 до 100. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в telegram-канале во вторник. «В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани. <…> На втором этапе планируют формировать укрупненные „Инновационные центры“ с инвестициями до пяти млн долларов», — сообщается в telegram-канале. Данную программу обсудили на заседании «Союза ректоров высших учебных заведений Украины». Первыми на присоединения пойдут «отраслевые» вузы, которые перестали быть таковым, к классическим, политехническим, технологическим.