В Минобороны РФ уличили ВСУ в использовании американских химических боеприпасов

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ВСУ используют американские боеприпасы в зоне СВО, отметил Игорь Кириллов Фото:

Украинские солдаты применяют американские химические боеприпасы. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Игорь Кириллов. Его слова публикует военное российское ведомство в своем telegram-канале.

Киев неоднократно использует вооружение, которое ему поставляют страны Запада. Связано это с тем, что на Украине практически не осталось своего оружия.

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Украинские солдаты применяют американские химические боеприпасы. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Игорь Кириллов. Его слова публикует военное российское ведомство в своем telegram-канале. Киев неоднократно использует вооружение, которое ему поставляют страны Запада. Связано это с тем, что на Украине практически не осталось своего оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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