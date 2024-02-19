ВСУ используют американские боеприпасы в зоне СВО, отметил Игорь Кириллов
Украинские солдаты применяют американские химические боеприпасы. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины», — подчеркнул Игорь Кириллов. Его слова публикует военное российское ведомство в своем telegram-канале.
Киев неоднократно использует вооружение, которое ему поставляют страны Запада. Связано это с тем, что на Украине практически не осталось своего оружия.
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