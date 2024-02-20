20 февраля 2024

ТАСС: НАТО требует от Киева предоставить перечень целей на территории РФ

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Запад ждет обоснований от Киева по целесообразности ударов по РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Западе требуют от Украины перечень целей на территории России, обосновав целесообразность нанесение по ним ударов. Об этом сообщил информированный источник.

«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — передает ТАСС слова источника. По его мнению, НАТО превращают Киевский режим в террористическую организацию наподобие «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России), контролируя применение поставляемых орудий на передовой.

Ранее конгрессмены выдвинули законопроект, по которому Тайвань, Украина и Израиль получат более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, порядка 400 держат на контроле выделение помощи Киеву.

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На Западе требуют от Украины перечень целей на территории России, обосновав целесообразность нанесение по ним ударов. Об этом сообщил информированный источник. «От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — передает ТАСС слова источника. По его мнению, НАТО превращают Киевский режим в террористическую организацию наподобие «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России), контролируя применение поставляемых орудий на передовой. Ранее конгрессмены выдвинули законопроект, по которому Тайвань, Украина и Израиль получат более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, порядка 400 держат на контроле выделение помощи Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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