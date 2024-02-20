На Западе требуют от Украины перечень целей на территории России, обосновав целесообразность нанесение по ним ударов. Об этом сообщил информированный источник.
«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», — передает ТАСС слова источника. По его мнению, НАТО превращают Киевский режим в террористическую организацию наподобие «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России), контролируя применение поставляемых орудий на передовой.
Ранее конгрессмены выдвинули законопроект, по которому Тайвань, Украина и Израиль получат более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, порядка 400 держат на контроле выделение помощи Киеву.
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