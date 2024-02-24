Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта

Кулеба заявил, что ЕС работает над увеличением объемов поставок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получит 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта от стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС выступил с таким обещанием.
«К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — заявил Кулеба. Его сообщение появилось в соцсети Х.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство отсутствием военной помощи со стороны ЕС и США. По его словам, западные страны и Вашингтон не выполнили все обещания и не смогли поставить оружие в полном объеме в 2023 году.
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