В мире Украина Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта 25 февраля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 + Кулеба заявил, что ЕС работает над увеличением объемов поставок Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта от стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС выступил с таким обещанием. «К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — заявил Кулеба. Его сообщение появилось в соцсети Х. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство отсутствием военной помощи со стороны ЕС и США. По его словам, западные страны и Вашингтон не выполнили все обещания и не смогли поставить оружие в полном объеме в 2023 году. Украина получит 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта от стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС выступил с таким обещанием. «К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — заявил Кулеба. Его сообщение появилось в соцсети Х. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство отсутствием военной помощи со стороны ЕС и США. По его словам, западные страны и Вашингтон не выполнили все обещания и не смогли поставить оружие в полном объеме в 2023 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям