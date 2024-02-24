24 февраля 2024

Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта

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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Кулеба заявил, что ЕС работает над увеличением объемов поставок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получит 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта от стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС выступил с таким обещанием.

«К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — заявил Кулеба. Его сообщение появилось в соцсети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство отсутствием военной помощи со стороны ЕС и США. По его словам, западные страны и Вашингтон не выполнили все обещания и не смогли поставить оружие в полном объеме в 2023 году.

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Украина получит 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта от стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ЕС выступил с таким обещанием. «К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — заявил Кулеба. Его сообщение появилось в соцсети Х. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство отсутствием военной помощи со стороны ЕС и США. По его словам, западные страны и Вашингтон не выполнили все обещания и не смогли поставить оружие в полном объеме в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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