Зеленский пожаловался на проблемы с поставками помощи для ВСУ

23 февраля 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Зеленского, Украина получила помощь не в полном объеме Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense Не все обещанные Киеву поставки военной помощи были осуществлены вовремя и в полном объеме в течение 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «За последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было. Не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах», — сказал Зеленский на брифинге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове. Видео его выступления было опубликовано в telegram -канале офиса президента Украины. Ранее Зеленский не смог прямо ответить на вопрос о том, есть ли у него «план Б» на случай, если Запад прекратит обеспечивать Киев военной помощью. «Нам надо будет найти что-то похожее», — заявил тогда украинский лидер.

Не все обещанные Киеву поставки военной помощи были осуществлены вовремя и в полном объеме в течение 2023 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «За последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так как должно было. Не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах», — сказал Зеленский на брифинге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове. Видео его выступления было опубликовано в telegram-канале офиса президента Украины. Ранее Зеленский не смог прямо ответить на вопрос о том, есть ли у него «план Б» на случай, если Запад прекратит обеспечивать Киев военной помощью. «Нам надо будет найти что-то похожее», — заявил тогда украинский лидер.