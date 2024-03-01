Сенатор Косачев намекнул на участие Шольца в конфликте на Украине

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Открытие выставки "НАТО. Хроники жестокости". Москва, косачев константин
Константин Косачев сообщил, что ФРГ должна отреагировать на записи немецких военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Скандал с записями переговоров об атаках на Крымский мост опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неучастии Германии в украинском конфликте. Об этом заявил спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Скандал с записями переговоров <…> полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что власть ФРГ должна ответить за обсуждения немецких военных атаки на Крымский мост.

Ранее журналист Маргарита Симоньян опубликовала разговор представителей немецкого бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. По ее данным, военные разговаривали 19 февраля.

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Скандал с записями переговоров об атаках на Крымский мост опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неучастии Германии в украинском конфликте. Об этом заявил спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Скандал с записями переговоров <…> полностью опровергает заявления канцлера Шольца о принципиальном неучастии ФРГ в конфликте», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что власть ФРГ должна ответить за обсуждения немецких военных атаки на Крымский мост. Ранее журналист Маргарита Симоньян опубликовала разговор представителей немецкого бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. По ее данным, военные разговаривали 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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