Лукашенко: Орешник на пути в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» направляется в Белоруссию. Об этом заявил Александр Лукашенко на международном форуме «Мировая атомная неделя». Поставка баллистической ракеты осуществляется в рамках договорённостей между Россией и Белоруссией.
