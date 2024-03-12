В Кремле ответили на идею отдать безопасность объектов в руки частных компаний

Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Минобороны РФ отвечает за безопасность границ российских регионов, заявил Дмитрий Песков Фото:

За безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, предполагается ли наделить частные компании правом обеспечения безопасности своих объектов.

«Это [безопасность регионов] прерогатива Минобороны», — заявил Песков. Украинские ДРГ 12 марта предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские пограничники пресекли нападение, заставив диверсантов отступить.

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За безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, предполагается ли наделить частные компании правом обеспечения безопасности своих объектов. «Это [безопасность регионов] прерогатива Минобороны», — заявил Песков. Украинские ДРГ 12 марта предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские пограничники пресекли нападение, заставив диверсантов отступить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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