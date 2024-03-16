Мишустин воспользовался новыми технологиями при голосовании на выборах. Видео

Мишустин проголосовал на выборах президента онлайн
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Михаил Мишустин отметил важность выборов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — отметил Михаил Мишустин, его слова приводит telegram-канал правительства. Для голосования он воспользовался компьютером.

Он также поблагодарил тех, кто уже проголосовал привычным способом и через ДЭГ. В 2024 году почти у трети жителей РФ есть возможность отдать голос дистанционно. Главные новости выборов России — в онлайн-трансляции URA.RU. Голосование закончится 17 марта.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — отметил Михаил Мишустин, его слова приводит telegram-канал правительства. Для голосования он воспользовался компьютером. Он также поблагодарил тех, кто уже проголосовал привычным способом и через ДЭГ. В 2024 году почти у трети жителей РФ есть возможность отдать голос дистанционно. Главные новости выборов России — в онлайн-трансляции URA.RU. Голосование закончится 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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