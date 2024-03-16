Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — отметил Михаил Мишустин, его слова приводит
Он также поблагодарил тех, кто уже проголосовал привычным способом и через ДЭГ. В 2024 году почти у трети жителей РФ есть возможность отдать голос дистанционно. Главные новости выборов России — в онлайн-трансляции URA.RU. Голосование закончится 17 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.