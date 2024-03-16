Мишустин воспользовался новыми технологиями при голосовании на выборах. Видео

Мишустин проголосовал на выборах президента онлайн

16 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отметил важность выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — отметил Михаил Мишустин, его слова приводит telegram-канал правительства . Для голосования он воспользовался компьютером. Он также поблагодарил тех, кто уже проголосовал привычным способом и через ДЭГ. В 2024 году почти у трети жителей РФ есть возможность отдать голос дистанционно. Главные новости выборов России — в онлайн-трансляции URA.RU. Голосование закончится 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России. Свой голос он отдал через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — отметил Михаил Мишустин, его слова приводит telegram-канал правительства. Для голосования он воспользовался компьютером. Он также поблагодарил тех, кто уже проголосовал привычным способом и через ДЭГ. В 2024 году почти у трети жителей РФ есть возможность отдать голос дистанционно. Главные новости выборов России — в онлайн-трансляции URA.RU. Голосование закончится 17 марта.