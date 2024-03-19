Экономика ФНС спрогнозировал рост налоговых отчислений в России Глава ФНС Егоров: поступление налогов в 2024 году вырастет на 12% 19 марта 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Поступления в федеральный бюджет увеличатся на 20%, заявил Даниил Егоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поступление налогов в бюджетную систему РФ вырастет на 12% в 2024 году. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. «Поступление налогов вырастет в 2024 году на 12%, или на 5,7 триллионов рублей, до 52,5 триллионов», — передает слова Егорова «Интерфакс». Он добавил, что в консолидированный бюджет ожидается поступление на уровне 40,4 триллионов, что является ростом на 11%. Отчисления в федеральный бюджет увеличатся на 20%. В консолидированные бюджеты регионов поступления вырастут на 1%. ФНС также прогнозирует рост ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 6%. Поступление налога на прибыль ожидается в размере 1,94 триллионов рублей, что составляет рост на 1%, а отчисление НДС — 7,7 триллионов, прогнозируется рост на 0,7%. Поступление страховых взносов увеличится на 14%, превысив показатели прошлого года, заключил Егоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поступление налогов в бюджетную систему РФ вырастет на 12% в 2024 году. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. «Поступление налогов вырастет в 2024 году на 12%, или на 5,7 триллионов рублей, до 52,5 триллионов», — передает слова Егорова «Интерфакс». Он добавил, что в консолидированный бюджет ожидается поступление на уровне 40,4 триллионов, что является ростом на 11%. Отчисления в федеральный бюджет увеличатся на 20%. В консолидированные бюджеты регионов поступления вырастут на 1%. ФНС также прогнозирует рост ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 6%. Поступление налога на прибыль ожидается в размере 1,94 триллионов рублей, что составляет рост на 1%, а отчисление НДС — 7,7 триллионов, прогнозируется рост на 0,7%. Поступление страховых взносов увеличится на 14%, превысив показатели прошлого года, заключил Егоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям