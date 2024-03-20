Песков ответил на вопрос о новой системе США и Турции по антироссийским санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения турецких СМИ о «схеме соблюдения санкций» между США и Анкарой. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Здесь нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки», — сказал официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что Россия развивает свои отношения с Турцией. Кроме того, он напомнил, что Москва считает антироссийские санкции незаконными.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара и Вашингтон договорились о новой системе соблюдения санкций против России. Сообщалось, что раньше США незамедлительно вводили санкции в отношении компаний Турции, которые подозреваются в ведении коммерческой деятельности с Россией. По информации СМИ, теперь власти США будут заранее уведомлять Анкару об этом и запрашивать всю необходимую информацию.
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