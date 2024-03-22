112: сотни человек заблокированы в «Крокус Сити Холл» и просят о помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, заброшенный дом, пожар, пожарный шланг, огонь, ночь
Людей заблокированы в помещении «Крокус Сити Холл» из-за пожара Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В концертном зале Крокус Сити Холл в Красногорске (Подмосковье) сотни людей оказались заблокированы. Они просят о помощи. В настоящий момент здание полыхает. Об этом сообщает 112.

«В здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. Люди просят о помощи», — предают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что здание в настоящий момент полыхает пожар. До этого там велась стрельба, есть погибшие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В концертном зале Крокус Сити Холл в Красногорске (Подмосковье) сотни людей оказались заблокированы. Они просят о помощи. В настоящий момент здание полыхает. Об этом сообщает 112. «В здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. Люди просят о помощи», — предают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что здание в настоящий момент полыхает пожар. До этого там велась стрельба, есть погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...