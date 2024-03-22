112: сотни человек заблокированы в «Крокус Сити Холл» и просят о помощи

Людей заблокированы в помещении «Крокус Сити Холл» из-за пожара
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В концертном зале Крокус Сити Холл в Красногорске (Подмосковье) сотни людей оказались заблокированы. Они просят о помощи. В настоящий момент здание полыхает. Об этом сообщает 112.
«В здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. Люди просят о помощи», — предают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что здание в настоящий момент полыхает пожар. До этого там велась стрельба, есть погибшие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.