Путин: россияне показали сплоченность и солидарность при теракте в «Крокусе»

25 марта 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о сплоченности граждан РФ после теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Граждане России показали свою сплоченность и солидарность после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в „Крокусе“», — сказал Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после трагедии. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Трагедия в «Крокусе» унесла жизни 139 человек. После этого по всей России граждане начали возлагать цветы в память о жертвах теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане России показали свою сплоченность и солидарность после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в „Крокусе“», — сказал Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после трагедии. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Трагедия в «Крокусе» унесла жизни 139 человек. После этого по всей России граждане начали возлагать цветы в память о жертвах теракта.