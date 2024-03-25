Путин: россияне показали сплоченность и солидарность при теракте в «Крокусе»

Владимир Путин заявил о сплоченности граждан РФ после теракта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Граждане России показали свою сплоченность и солидарность после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в „Крокусе“», — сказал Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после трагедии. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
Трагедия в «Крокусе» унесла жизни 139 человек. После этого по всей России граждане начали возлагать цветы в память о жертвах теракта.
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