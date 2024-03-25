Путин: россияне показали сплоченность и солидарность при теракте в «Крокусе»

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил о сплоченности граждан РФ после теракта Фото:
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Граждане России показали свою сплоченность и солидарность после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в „Крокусе“», — сказал Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после трагедии. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Трагедия в «Крокусе» унесла жизни 139 человек. После этого по всей России граждане начали возлагать цветы в память о жертвах теракта.

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Граждане России показали свою сплоченность и солидарность после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в „Крокусе“», — сказал Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после трагедии. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24». Трагедия в «Крокусе» унесла жизни 139 человек. После этого по всей России граждане начали возлагать цветы в память о жертвах теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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