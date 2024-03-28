СКР: задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, фариддуни шамсутдин
Ранее по делу о теракте были задержаны 11 человек Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Установлен и задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным СКР, задержанный участвовал в схеме финансирования террористов. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Установлен и задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным СКР, задержанный участвовал в схеме финансирования террористов. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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