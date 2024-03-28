СКР: задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

Ранее по делу о теракте были задержаны 11 человек
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Установлен и задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным СКР, задержанный участвовал в схеме финансирования террористов. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», —
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