СКР: задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

28 марта 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Ранее по делу о теракте были задержаны 11 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Установлен и задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным СКР, задержанный участвовал в схеме финансирования террористов. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Установлен и задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным СКР, задержанный участвовал в схеме финансирования террористов. «Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.