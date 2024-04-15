Стала известна сумма замороженных российских активов в Германии

Министерство финансов ФРГ сообщило о заморозке российских активов на территории Германии на общую сумму около 3,9 миллиарда евро. В эту сумму входят активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, включая денежные средства, инвестиции и яхты, а также активы Центрального банка России.
«Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около 3,9 миллиарда евро», — сообщили РБК в Минфине Германии. Там добавили, что сумма замороженных активов может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры и изменений в санкционных списках ЕС, уточнив, что на январь 2024 года она составляла приблизительно 4,1 миллиарда евро.
Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза приближаются к достижению договоренностей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России. Он отметил, что их потратят на закупку вооружений для Киева, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.