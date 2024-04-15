Стала известна сумма замороженных российских активов в Германии

Минфин ФРГ: Германия заморозила российские активы на сумму около 3,9 млрд евро
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Сумма замороженных активов может колебаться, сообщили в Минфине ФРГ Фото:
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Министерство финансов ФРГ сообщило о заморозке российских активов на территории Германии на общую сумму около 3,9 миллиарда евро. В эту сумму входят активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, включая денежные средства, инвестиции и яхты, а также активы Центрального банка России.

«Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около 3,9 миллиарда евро», — сообщили РБК в Минфине Германии. Там добавили, что сумма замороженных активов может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры и изменений в санкционных списках ЕС, уточнив, что на январь 2024 года она составляла приблизительно 4,1 миллиарда евро.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза приближаются к достижению договоренностей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России. Он отметил, что их потратят на закупку вооружений для Киева, передает RT.

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Министерство финансов ФРГ сообщило о заморозке российских активов на территории Германии на общую сумму около 3,9 миллиарда евро. В эту сумму входят активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, включая денежные средства, инвестиции и яхты, а также активы Центрального банка России. «Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около 3,9 миллиарда евро», — сообщили РБК в Минфине Германии. Там добавили, что сумма замороженных активов может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры и изменений в санкционных списках ЕС, уточнив, что на январь 2024 года она составляла приблизительно 4,1 миллиарда евро. Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза приближаются к достижению договоренностей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России. Он отметил, что их потратят на закупку вооружений для Киева, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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