Стала известна сумма замороженных российских активов в Германии

Минфин ФРГ: Германия заморозила российские активы на сумму около 3,9 млрд евро

15 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сумма замороженных активов может колебаться, сообщили в Минфине ФРГ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов ФРГ сообщило о заморозке российских активов на территории Германии на общую сумму около 3,9 миллиарда евро. В эту сумму входят активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, включая денежные средства, инвестиции и яхты, а также активы Центрального банка России. «Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около 3,9 миллиарда евро», — сообщили РБК в Минфине Германии. Там добавили, что сумма замороженных активов может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры и изменений в санкционных списках ЕС, уточнив, что на январь 2024 года она составляла приблизительно 4,1 миллиарда евро. Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза приближаются к достижению договоренностей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России. Он отметил, что их потратят на закупку вооружений для Киева, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов ФРГ сообщило о заморозке российских активов на территории Германии на общую сумму около 3,9 миллиарда евро. В эту сумму входят активы физических и юридических лиц, попавших под санкции, включая денежные средства, инвестиции и яхты, а также активы Центрального банка России. «Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около 3,9 миллиарда евро», — сообщили РБК в Минфине Германии. Там добавили, что сумма замороженных активов может колебаться в зависимости от рыночной конъюнктуры и изменений в санкционных списках ЕС, уточнив, что на январь 2024 года она составляла приблизительно 4,1 миллиарда евро. Ранее глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что страны Евросоюза приближаются к достижению договоренностей об использовании доходов от замороженных суверенных активов России. Он отметил, что их потратят на закупку вооружений для Киева, передает RT.