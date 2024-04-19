Самозанятые россияне смогут получать пособия при болезни

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С 2026 года самозанятым дадут возможность получать пособия во время болезни Фото:

С 2026 года самозанятые россияне смогут получать пособия во время болезни. Для этого им нужно будет делать добровольные взносы в Соцфонд, рассказали в Минтруде.

«Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни», — рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом написали «Известия».

Такое решение было принято из-за сильного роста количества самозанятых — их уже больше 10 миллионов человек. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Ранее URA.RU рассказывало, что министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением по изменению в законодательстве. Оно заключалось в том, что самозанятых, которые вносят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, необходимо исключить из числа самозанятых, а также назначить и проиндексировать им пособие.

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С 2026 года самозанятые россияне смогут получать пособия во время болезни. Для этого им нужно будет делать добровольные взносы в Соцфонд, рассказали в Минтруде. «Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни», — рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом написали «Известия». Такое решение было принято из-за сильного роста количества самозанятых — их уже больше 10 миллионов человек. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование. Ранее URA.RU рассказывало, что министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением по изменению в законодательстве. Оно заключалось в том, что самозанятых, которые вносят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, необходимо исключить из числа самозанятых, а также назначить и проиндексировать им пособие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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