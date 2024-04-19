Самозанятые россияне смогут получать пособия при болезни

С 2026 года самозанятым дадут возможность получать пособия во время болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2026 года самозанятые россияне смогут получать пособия во время болезни. Для этого им нужно будет делать добровольные взносы в Соцфонд, рассказали в Минтруде.

«Самозанятые россияне с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы получать пособия в случае болезни», — рассказали в пресс-службе ведомства. Об этом написали «Известия».

Такое решение было принято из-за сильного роста количества самозанятых — их уже больше 10 миллионов человек. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Ранее URA.RU рассказывало, что министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением по изменению в законодательстве. Оно заключалось в том, что самозанятых, которые вносят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, необходимо исключить из числа самозанятых, а также назначить и проиндексировать им пособие.