Минтруд РФ предложил проиндексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

21 января 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Нормы ФЗ должны упростить будущее пенсионерам-самозанятым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самозанятых, которые вносят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, необходимо исключить из числа самозанятых, а также назначить и проиндексировать им пособие. С таким предложением по изменению в законодательстве выступило Министерства труда и социальной защиты РФ. «Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих. Новшества дают возможность индексировать их пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком», — приводят текст пояснительной записки к проекту «Известия». Поправки вносятся в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Новые нормы должны помочь пенсионерам-самозанятым, чтобы им было проще в будущем. Самозанятым пенсионерам не нужно будет выбирать между повышением пенсии в дальнейшем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией получаемой выплаты. По сообщению Минтруда РФ в планах правительства РФ проиндексировать 7,4%, передает телеканал 360. Запланированы более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2024 года.

Самозанятых, которые вносят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, необходимо исключить из числа самозанятых, а также назначить и проиндексировать им пособие. С таким предложением по изменению в законодательстве выступило Министерства труда и социальной защиты РФ. «Изменения исключают самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих. Новшества дают возможность индексировать их пенсии наравне с неработающими пенсионерами, а также выплачивать им пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком», — приводят текст пояснительной записки к проекту «Известия». Поправки вносятся в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Новые нормы должны помочь пенсионерам-самозанятым, чтобы им было проще в будущем. Самозанятым пенсионерам не нужно будет выбирать между повышением пенсии в дальнейшем, оплачивая добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, и индексацией получаемой выплаты. По сообщению Минтруда РФ в планах правительства РФ проиндексировать 7,4%, передает телеканал 360. Запланированы более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2024 года.