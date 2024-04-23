Таиланд вводит безвизовый режим для россиян

Таиландское правительство одобрило предложение о введении безвизового въезда для граждан России сроком на 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Об этом сообщила газета Khaosod.
«Заседание кабинета министров МИД дал добро на бесплатные визы для российских туристов», — говорится в сообщении. Предложение МИД предусматривает освобождение российских туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев.
Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана.
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Таиландское правительство одобрило предложение о введении безвизового въезда для граждан России сроком на 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Об этом сообщила газета Khaosod. «Заседание кабинета министров МИД дал добро на бесплатные визы для российских туристов», — говорится в сообщении. Предложение МИД предусматривает освобождение российских туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана.