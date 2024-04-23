В мире Таиланд вводит безвизовый режим для россиян 23 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Российские туристы смогут находиться в Таиланде два месяца без оформления визы Фото: Анна Майорова © URA.RU Таиландское правительство одобрило предложение о введении безвизового въезда для граждан России сроком на 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Об этом сообщила газета Khaosod. «Заседание кабинета министров МИД дал добро на бесплатные визы для российских туристов», — говорится в сообщении. Предложение МИД предусматривает освобождение российских туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев. Новость по теме В АТОР назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Таиландское правительство одобрило предложение о введении безвизового въезда для граждан России сроком на 60 дней, начиная с 1 мая текущего года. Об этом сообщила газета Khaosod. «Заседание кабинета министров МИД дал добро на бесплатные визы для российских туристов», — говорится в сообщении. Предложение МИД предусматривает освобождение российских туристов от необходимости оформления визы при посещении страны на период до двух месяцев. Ранее правительство Таиланда одобрило безвизовый въезд для граждан Казахстана на срок до 30 дней, который будет действовать на постоянной основе. По данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), в 2023 году страну посетило 172 тысячи граждан Казахстана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям