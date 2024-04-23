В АТОР назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

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Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
Российского туриста могут пустить без загранпаспорта в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию Фото:

АТОР (Ассоциация Туроператоров) составила топ-6 стран, куда граждане РФ могут съездить без загранпаспорта. Информацию они выложили у себя на сайте.

«Для посещения некоторых стран россиянам не потребуются ни виза, ни даже загранпаспорт. Собрали ТОП-6 направлений, куда можно поехать по внутреннему паспорту», — отметили в АТОР. Российский турист может поехать без загранпаспорта в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

Белоруссия

Добраться до страны можно автомобилем, поездом и самолетом. Прямые рейсы из десятка городов России.

Казахстан

Прямые рейсы из России есть и в Казахстан. Можно посетить Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент.

Киргизия

Также российские граждане могут посетить Киргизию. Есть прямые рейсы и из Москвы, и из некоторых регионов РФ в города Бишкек и Ош.

Армения

Российский турист должен знать, что заехать в эту страну по внутреннему паспорту можно только через пару международных аэропортов страны. Через аэропорты Еревана и Гюмри.

Абхазия

Добраться до Абхазии гражданам РФ предлагают автотранспортом или железнодорожным транспортом. Также можно рассмотреть вариант перелета в Сочи, из которого с помощью маршрутки можно переехать границу.

Южная Осетия

Есть несколько вариантов, как добраться до Южной Осетии. Можно поехать на автомобиле или долететь до Владикавказа и доехать на автобусе или такси до города Цхинвала.

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АТОР (Ассоциация Туроператоров) составила топ-6 стран, куда граждане РФ могут съездить без загранпаспорта. Информацию они выложили у себя на сайте. «Для посещения некоторых стран россиянам не потребуются ни виза, ни даже загранпаспорт. Собрали ТОП-6 направлений, куда можно поехать по внутреннему паспорту», — отметили в АТОР. Российский турист может поехать без загранпаспорта в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Добраться до страны можно автомобилем, поездом и самолетом. Прямые рейсы из десятка городов России. Прямые рейсы из России есть и в Казахстан. Можно посетить Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Также российские граждане могут посетить Киргизию. Есть прямые рейсы и из Москвы, и из некоторых регионов РФ в города Бишкек и Ош. Российский турист должен знать, что заехать в эту страну по внутреннему паспорту можно только через пару международных аэропортов страны. Через аэропорты Еревана и Гюмри. Добраться до Абхазии гражданам РФ предлагают автотранспортом или железнодорожным транспортом. Также можно рассмотреть вариант перелета в Сочи, из которого с помощью маршрутки можно переехать границу. Есть несколько вариантов, как добраться до Южной Осетии. Можно поехать на автомобиле или долететь до Владикавказа и доехать на автобусе или такси до города Цхинвала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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