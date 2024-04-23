В АТОР назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

АТОР (Ассоциация Туроператоров) составила топ-6 стран, куда граждане РФ могут съездить без загранпаспорта. Информацию они выложили у себя на сайте.
«Для посещения некоторых стран россиянам не потребуются ни виза, ни даже загранпаспорт. Собрали ТОП-6 направлений, куда можно поехать по внутреннему паспорту», — отметили в АТОР. Российский турист может поехать без загранпаспорта в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию.
Белоруссия
Добраться до страны можно автомобилем, поездом и самолетом. Прямые рейсы из десятка городов России.
Казахстан
Прямые рейсы из России есть и в Казахстан. Можно посетить Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент.
Киргизия
Также российские граждане могут посетить Киргизию. Есть прямые рейсы и из Москвы, и из некоторых регионов РФ в города Бишкек и Ош.
Армения
Российский турист должен знать, что заехать в эту страну по внутреннему паспорту можно только через пару международных аэропортов страны. Через аэропорты Еревана и Гюмри.
Абхазия
Добраться до Абхазии гражданам РФ предлагают автотранспортом или железнодорожным транспортом. Также можно рассмотреть вариант перелета в Сочи, из которого с помощью маршрутки можно переехать границу.
Южная Осетия
Есть несколько вариантов, как добраться до Южной Осетии. Можно поехать на автомобиле или долететь до Владикавказа и доехать на автобусе или такси до города Цхинвала.
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