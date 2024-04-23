В АТОР назвали страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта

23 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Российского туриста могут пустить без загранпаспорта в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию Фото: Владимир Андреев © URA.RU АТОР (Ассоциация Туроператоров) составила топ-6 стран, куда граждане РФ могут съездить без загранпаспорта. Информацию они выложили у себя на сайте. «Для посещения некоторых стран россиянам не потребуются ни виза, ни даже загранпаспорт. Собрали ТОП-6 направлений, куда можно поехать по внутреннему паспорту», — отметили в АТОР. Российский турист может поехать без загранпаспорта в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Белоруссия Добраться до страны можно автомобилем, поездом и самолетом. Прямые рейсы из десятка городов России. Казахстан Прямые рейсы из России есть и в Казахстан. Можно посетить Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Киргизия Также российские граждане могут посетить Киргизию. Есть прямые рейсы и из Москвы, и из некоторых регионов РФ в города Бишкек и Ош. Армения Российский турист должен знать, что заехать в эту страну по внутреннему паспорту можно только через пару международных аэропортов страны. Через аэропорты Еревана и Гюмри. Абхазия Добраться до Абхазии гражданам РФ предлагают автотранспортом или железнодорожным транспортом. Также можно рассмотреть вариант перелета в Сочи, из которого с помощью маршрутки можно переехать границу. Южная Осетия Есть несколько вариантов, как добраться до Южной Осетии. Можно поехать на автомобиле или долететь до Владикавказа и доехать на автобусе или такси до города Цхинвала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АТОР (Ассоциация Туроператоров) составила топ-6 стран, куда граждане РФ могут съездить без загранпаспорта. Информацию они выложили у себя на сайте. «Для посещения некоторых стран россиянам не потребуются ни виза, ни даже загранпаспорт. Собрали ТОП-6 направлений, куда можно поехать по внутреннему паспорту», — отметили в АТОР. Российский турист может поехать без загранпаспорта в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Добраться до страны можно автомобилем, поездом и самолетом. Прямые рейсы из десятка городов России. Прямые рейсы из России есть и в Казахстан. Можно посетить Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Также российские граждане могут посетить Киргизию. Есть прямые рейсы и из Москвы, и из некоторых регионов РФ в города Бишкек и Ош. Российский турист должен знать, что заехать в эту страну по внутреннему паспорту можно только через пару международных аэропортов страны. Через аэропорты Еревана и Гюмри. Добраться до Абхазии гражданам РФ предлагают автотранспортом или железнодорожным транспортом. Также можно рассмотреть вариант перелета в Сочи, из которого с помощью маршрутки можно переехать границу. Есть несколько вариантов, как добраться до Южной Осетии. Можно поехать на автомобиле или долететь до Владикавказа и доехать на автобусе или такси до города Цхинвала.