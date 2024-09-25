Reuters: США объявят о новой помощи Украине по итогам визита Зеленского

США объявят о предоставлении восьми миллиардов долларов Украине по итогам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом рассказали два американских чиновника.
«Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг [26 сентября] на фоне визита Зеленского», — передает агентство Reuters. Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена уже ведет переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву 5,6 миллиарда долларов до 30 сентября.
Из-за визита Зеленского в США против администрации Байдена начали расследование. По мнению конгрессменов страны, визит украинского президента был политически ангажирован.
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