25 сентября 2024

Reuters: США объявят о новой помощи Украине по итогам визита Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация президента США уже ведет переговоры с Конгрессом о финансировании
Администрация президента США уже ведет переговоры с Конгрессом о финансировании Фото:

США объявят о предоставлении восьми миллиардов долларов Украине по итогам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом рассказали два американских чиновника.

«Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг [26 сентября] на фоне визита Зеленского», — передает агентство Reuters. Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена уже ведет переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву 5,6 миллиарда долларов до 30 сентября.

Из-за визита Зеленского в США против администрации Байдена начали расследование. По мнению конгрессменов страны, визит украинского президента был политически ангажирован.

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США объявят о предоставлении восьми миллиардов долларов Украине по итогам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом рассказали два американских чиновника. «Соединенные Штаты планируют объявить о предоставлении военной помощи Украине на сумму более восьми миллиардов долларов в четверг [26 сентября] на фоне визита Зеленского», — передает агентство Reuters. Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена уже ведет переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву 5,6 миллиарда долларов до 30 сентября. Из-за визита Зеленского в США против администрации Байдена начали расследование. По мнению конгрессменов страны, визит украинского президента был политически ангажирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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