США выделят Киеву очередной пакет помощи на миллионы долларов: главное об СВО за 26 сентября

США выделят Украине новый пакет помощи на 375 млн долларов

26 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

США хотят передать Украине еще один пакет помощи на 375 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские власти решили выделить Киеву очередной пакет военной помощи, сумма которого составит 375 млн долларов. Также глава США Джо Байден заявил, что страна должна сделать это до окончания его президентского срока. Главное о спецоперации на Украине к 26 сентября — в материале URA.RU. Новый пакет военной помощи Киеву США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов. В список включены кассетные бомбы, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin. Джо Байден также поручил выделить дополнительные средства стране до конца своего президентского срока. При этом американские журналисты сообщили, что Пентагон предложил включить фосфорные боеприпасы в новый пакет. Однако Белый дом пока не одобрил данное предложение. Фосфорные боеприпасы содержат белый фосфор, который при контакте с кислородом мгновенно воспламеняется, вызывая смертельные ожоги и поражая легкие и глаза едким дымом, передает «Пятый канал». Россия передала Украине девять детей Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о передаче девяти детей их родственникам с Украины. Встреча произошла в посольстве Катара в Москве. В группе было восемь мальчиков и одна девочка, которые до этого находились под опекой бабушек и дедушек в России. Представители Катара активно участвуют в переговорном процессе с украинской стороной, обеспечивают сопровождение детей и родственников, а также берут на себя транспортные и прочие расходы, связанные с передачей. За последние дни 80 детей из 62 семей были воссоединены с родственниками на Украине и в других странах. Кроме того, 13 детей вернулись к своим семьям в России. ВС РФ освободили Украинск Минобороны РФ официально объявило об освобождении населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась подразделениями группировки войск «Центр». Город имеет стратегическое значение, так как располагается между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, находясь на возвышенности и в непосредственной близости от Покровска. В Украинске, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, на данный момент проживает около двух тысяч мирных граждан. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о потере Украиной четырех истребителей F-16 в результате удара ВС РФ по боевым аэродромам в Староконстантинове. Официальных подтверждений этой информации на данный момент не поступало. Официально известно лишь об одном уничтоженном F-16 на Украине. ВСУ совершили неудачную попытку прорыва в Курскую область По данным Минобороны, ВС Украины понесли значительные потери в ходе неудачной попытки прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье в Курской области. Уточняется, что украинская сторона потеряла до 40 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, было уничтожено четыре боевые бронированные машины и два боевых автомобиля. Силовики РФ нашли тело бойца ВСУ в селе Курской области Российские силовики, проводившие обследование освобожденного от ВСУ населенного пункта в Курской области, обнаружили тело украинского бойца. Оно лежало в промышленном холодильнике в подвале одного из жилых домов. Также в силовых структурах отметили, что зачастую ВСУ не эвакуируют с поля боя своих военных. Потери ВСУ в СВО Минобороны РФ заявило о значительных потерях украинских войск, которые составили до 2280 человек за сутки. Также на курском направлении ВС РФ отразили контратаку и несколько попыток прорыва ВСУ, что привело к потере более 340 украинских военнослужащих и 12 боевых бронированных машин. Удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье Минобороны сообщило о нанесении авиационного удара по цехам сборки и хранения беспилотников на заводе «Мотор Сич» в Запорожье, в результате которого было уничтожено до 250 украинских БПЛА различных типов. Отмечается, что удар был нанесен с использованием управляемых малоразмерных планирующих бомб УМПК-500. Политика КНР в отношении ситуации на Украине Глава МИД КНР Ван И заявил о непричастности Китая к геополитическим играм относительно украинского кризиса и активной поддержке мирного пути решения конфликта. Ван И также отметил, что его страна хочет решать острые вопросы через диалог и политические методы и не стремится извлекать личную выгоду из ситуации на Украине, передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские власти решили выделить Киеву очередной пакет военной помощи, сумма которого составит 375 млн долларов. Также глава США Джо Байден заявил, что страна должна сделать это до окончания его президентского срока. Главное о спецоперации на Украине к 26 сентября — в материале URA.RU. США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов. В список включены кассетные бомбы, боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin. Джо Байден также поручил выделить дополнительные средства стране до конца своего президентского срока. При этом американские журналисты сообщили, что Пентагон предложил включить фосфорные боеприпасы в новый пакет. Однако Белый дом пока не одобрил данное предложение. Фосфорные боеприпасы содержат белый фосфор, который при контакте с кислородом мгновенно воспламеняется, вызывая смертельные ожоги и поражая легкие и глаза едким дымом, передает «Пятый канал». Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о передаче девяти детей их родственникам с Украины. Встреча произошла в посольстве Катара в Москве. В группе было восемь мальчиков и одна девочка, которые до этого находились под опекой бабушек и дедушек в России. Представители Катара активно участвуют в переговорном процессе с украинской стороной, обеспечивают сопровождение детей и родственников, а также берут на себя транспортные и прочие расходы, связанные с передачей. За последние дни 80 детей из 62 семей были воссоединены с родственниками на Украине и в других странах. Кроме того, 13 детей вернулись к своим семьям в России. Минобороны РФ официально объявило об освобождении населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике. Операция проводилась подразделениями группировки войск «Центр». Город имеет стратегическое значение, так как располагается между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, находясь на возвышенности и в непосредственной близости от Покровска. В Украинске, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, на данный момент проживает около двух тысяч мирных граждан. В настоящее время им оказывается необходимая помощь. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о потере Украиной четырех истребителей F-16 в результате удара ВС РФ по боевым аэродромам в Староконстантинове. Официальных подтверждений этой информации на данный момент не поступало. Официально известно лишь об одном уничтоженном F-16 на Украине. По данным Минобороны, ВС Украины понесли значительные потери в ходе неудачной попытки прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье в Курской области. Уточняется, что украинская сторона потеряла до 40 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, было уничтожено четыре боевые бронированные машины и два боевых автомобиля. Российские силовики, проводившие обследование освобожденного от ВСУ населенного пункта в Курской области, обнаружили тело украинского бойца. Оно лежало в промышленном холодильнике в подвале одного из жилых домов. Также в силовых структурах отметили, что зачастую ВСУ не эвакуируют с поля боя своих военных. Минобороны РФ заявило о значительных потерях украинских войск, которые составили до 2280 человек за сутки. Также на курском направлении ВС РФ отразили контратаку и несколько попыток прорыва ВСУ, что привело к потере более 340 украинских военнослужащих и 12 боевых бронированных машин. Минобороны сообщило о нанесении авиационного удара по цехам сборки и хранения беспилотников на заводе «Мотор Сич» в Запорожье, в результате которого было уничтожено до 250 украинских БПЛА различных типов. Отмечается, что удар был нанесен с использованием управляемых малоразмерных планирующих бомб УМПК-500. Глава МИД КНР Ван И заявил о непричастности Китая к геополитическим играм относительно украинского кризиса и активной поддержке мирного пути решения конфликта. Ван И также отметил, что его страна хочет решать острые вопросы через диалог и политические методы и не стремится извлекать личную выгоду из ситуации на Украине, передает РИА Новости.