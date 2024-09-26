Bloomberg рассказал о нефтяном рекорде РФ в регионе, на который претендуют США

Российская Федерация превысила объем перевозок сырой нефти по Севморпути (10,7 млн баррель), что стало «рекордом» в этом году. Об этом сообщил Bloomberg, отметив, что прошлый навигационный сезон в Арктике страна закончила с 10,5 млн баррель.
«В этом году Россия уже отправила рекордный объем нефти через свой участок Полярного круга, ускорив доставку грузов в Китай, который находится в экологически уязвимом регионе», — сообщил Bloomberg. По данным агентства, через Северный морской путь прошло не менее 15 танкеров с около 10,7 миллиона баррелей нефти. В прошлом навигационном сезоне перевозки осуществлялись 14 судами.
Остался еще как минимум месяц до момента, когда условия навигации станут слишком сложными и опасными из-за холода. Тем временем три танкера уже находятся в Мурманске, а два ожидаются в начале октября. В результате общий объем перевозок может достигнуть 14,4 миллиона баррелей.
В 2023 году США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Так американцы стремятся получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей.
Учитывая интерес США, Россия также может претендовать на данную зону. Арктика может стать новым местом столкновения интересов Вашингтона и Москвы.
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