СК сообщил о результатах санитарной проверки продуктов отравившейся семьи

Результаты санитарной проверки продуктов в доме отравившейся семьи из Красноярского края показали, что все обнаруженные продукты соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.
«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования куриного мяса, пельменей и других продуктов, включая бульон, приправы, кетчуп, курицу с картофелем, тушеную рыбу и питьевую воду.
Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан» для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду.
Родители погибших детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы, по словам их учительницы. Преподаватель охарактеризовала семью как «хорошую», которая «охотно шла на контакт со школой». Дети всегда приходили в школу аккуратными, а пропуски занятий были только по уважительной причине. Произошедшее учительница назвала «горем».
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