СК сообщил о результатах санитарной проверки продуктов отравившейся семьи

СК: продукты в доме отравившейся семьи из Красноярска соответствовали нормам
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Продукты, которые употребила семья под Красноярском и отравилась, не содержали вредных веществ, заявили в СК
Продукты, которые употребила семья под Красноярском и отравилась, не содержали вредных веществ, заявили в СК Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Результаты санитарной проверки продуктов в доме отравившейся семьи из Красноярского края показали, что все обнаруженные продукты соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования куриного мяса, пельменей и других продуктов, включая бульон, приправы, кетчуп, курицу с картофелем, тушеную рыбу и питьевую воду.

Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан» для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду.

Родители погибших детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы, по словам их учительницы. Преподаватель охарактеризовала семью как «хорошую», которая «охотно шла на контакт со школой». Дети всегда приходили в школу аккуратными, а пропуски занятий были только по уважительной причине. Произошедшее учительница назвала «горем».

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Результаты санитарной проверки продуктов в доме отравившейся семьи из Красноярского края показали, что все обнаруженные продукты соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ. «Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования куриного мяса, пельменей и других продуктов, включая бульон, приправы, кетчуп, курицу с картофелем, тушеную рыбу и питьевую воду. Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан» для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду. Родители погибших детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы, по словам их учительницы. Преподаватель охарактеризовала семью как «хорошую», которая «охотно шла на контакт со школой». Дети всегда приходили в школу аккуратными, а пропуски занятий были только по уважительной причине. Произошедшее учительница назвала «горем».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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