Володин предложил принять закон о главе СК без дополнительных чтений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять закон, позволяющий главе Следственного комитета РФ продолжать работу после 70 лет, без дополнительного чтения. Закон был одобрен в первом чтении.
«Депутаты поддержали и предоставили возможность президенту продлевать срок работы в должности председателя СК для лиц старше 70 лет», — заявил Володин. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Закон одобрен в первом чтении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил законопроект, позволяющий продлевать срок службы председателя СК, достигшего 70 лет. Теперь такой срок можно будет продлить указом президента. Текущему председателю СК Александру Бастрыкину 71 год.
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