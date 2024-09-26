Эрдоган заявил о готовности Турции организовать конференцию по Украине

26 сентября 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Эрдоган выразил надежд на завершение российско-украинского конфликта с помощью диалога Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция готова организовать конференцию для проведения второго саммита мира по Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы заявили, что готовы быть внутри этой конференции», заявил Эрдоган во время возвращения с Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Турция больше всех стремится к завершению спецоперации на Украине. По его словам, закончить российско-украинский конфликт поможет диалог лидеров стран, что станет большой услугой для человечества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет принимать участия во втором саммите мира, так как процесс не имеет отношения к настоящему мирному урегулированию. По ее словам, Украина пытается навязать свой план как единственное решение конфликта. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. Он также отмечал, что диалог возможен при условии обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач СВО. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторая мирная конференция по Украине сможет поставить точку в текущем конфликте уже в этом году. Он также добавил, что Киевом уже подготовлены три пункта «мирного плана», которые смогут стать «фундаментом» для диалога с Москвой, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция готова организовать конференцию для проведения второго саммита мира по Украине. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы заявили, что готовы быть внутри этой конференции», заявил Эрдоган во время возвращения с Генассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Турция больше всех стремится к завершению спецоперации на Украине. По его словам, закончить российско-украинский конфликт поможет диалог лидеров стран, что станет большой услугой для человечества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет принимать участия во втором саммите мира, так как процесс не имеет отношения к настоящему мирному урегулированию. По ее словам, Украина пытается навязать свой план как единственное решение конфликта. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. Он также отмечал, что диалог возможен при условии обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач СВО. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторая мирная конференция по Украине сможет поставить точку в текущем конфликте уже в этом году. Он также добавил, что Киевом уже подготовлены три пункта «мирного плана», которые смогут стать «фундаментом» для диалога с Москвой, передает деловое издание «Взгляд».