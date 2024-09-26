В Госдуме одобрили увеличение срока брака с иностранцами для получения РВП

26 сентября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Иностранный гражданин может упрощено получить РВП, если не менее трех лет будет в браке с россиянином Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Одобрены поправки об увеличение с двух до трех лет минимального срока брака иностранца с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Они [поправки в законопроект] касаются увеличения с двух до трех лет срока состояния в браке и воспитания усыновленного ребенка», — заявил Калашников. Его слова передает ТАСС. Госдума 10 апреля одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный срок для брака иностранца с гражданином РФ. Нынешние поправки направлены на борьбу с фиктивным отцовством и фиктивными браками, через которые иностранцы могут незаконно оформить российское гражданство. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция с 2021 по 2023 год обнаружила более 4000 случаев регистрации фиктивных браков в стране. Все материалы по этим делам были направлены в прокуратуру. Волк отметила, что иностранные граждане часто используют фиктивные браки с россиянами как механизм получения миграционных статусов и гражданства РФ, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одобрены поправки об увеличение с двух до трех лет минимального срока брака иностранца с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Они [поправки в законопроект] касаются увеличения с двух до трех лет срока состояния в браке и воспитания усыновленного ребенка», — заявил Калашников. Его слова передает ТАСС. Госдума 10 апреля одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный срок для брака иностранца с гражданином РФ. Нынешние поправки направлены на борьбу с фиктивным отцовством и фиктивными браками, через которые иностранцы могут незаконно оформить российское гражданство. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция с 2021 по 2023 год обнаружила более 4000 случаев регистрации фиктивных браков в стране. Все материалы по этим делам были направлены в прокуратуру. Волк отметила, что иностранные граждане часто используют фиктивные браки с россиянами как механизм получения миграционных статусов и гражданства РФ, передает 360.ru.