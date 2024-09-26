В Госдуме одобрили увеличение срока брака с иностранцами для получения РВП

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Иностранный гражданин может упрощено получить РВП, если не менее трех лет будет в браке с россиянином Фото:

Одобрены поправки об увеличение с двух до трех лет минимального срока брака иностранца с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Они [поправки в законопроект] касаются увеличения с двух до трех лет срока состояния в браке и воспитания усыновленного ребенка», — заявил Калашников. Его слова передает ТАСС.

Госдума 10 апреля одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный срок для брака иностранца с гражданином РФ. Нынешние поправки направлены на борьбу с фиктивным отцовством и фиктивными браками, через которые иностранцы могут незаконно оформить российское гражданство.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция с 2021 по 2023 год обнаружила более 4000 случаев регистрации фиктивных браков в стране. Все материалы по этим делам были направлены в прокуратуру. Волк отметила, что иностранные граждане часто используют фиктивные браки с россиянами как механизм получения миграционных статусов и гражданства РФ, передает 360.ru.

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Одобрены поправки об увеличение с двух до трех лет минимального срока брака иностранца с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Они [поправки в законопроект] касаются увеличения с двух до трех лет срока состояния в браке и воспитания усыновленного ребенка», — заявил Калашников. Его слова передает ТАСС. Госдума 10 апреля одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий минимальный срок для брака иностранца с гражданином РФ. Нынешние поправки направлены на борьбу с фиктивным отцовством и фиктивными браками, через которые иностранцы могут незаконно оформить российское гражданство. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция с 2021 по 2023 год обнаружила более 4000 случаев регистрации фиктивных браков в стране. Все материалы по этим делам были направлены в прокуратуру. Волк отметила, что иностранные граждане часто используют фиктивные браки с россиянами как механизм получения миграционных статусов и гражданства РФ, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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