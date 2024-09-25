Медведев заговорил на латыни после изменения ядерной доктрины России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на изменения ядерной доктрины страны латинским крылатым выражением. Свое мнение он выразил в Telegram.
«Ну, а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — написал Медведев в своем telegram-канале. Перевод латинского высказывания звучит так: «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера». Выражение является крылатым и подразумевает, что чью-либо силу начинают осознавать только после ее применения. Предположительно, автором слов был римский поэт Гораций.
Ранее Путин выступил с предложением усовершенствовать ядерную доктрину России. В число пунктов возможного применения ЯО вошла защита Белоруссии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.