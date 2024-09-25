25 сентября 2024

Медведев заговорил на латыни после изменения ядерной доктрины России

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Медведев вспомнил слова Горация
Медведев вспомнил слова Горация Фото:

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на изменения ядерной доктрины страны латинским крылатым выражением. Свое мнение он выразил в Telegram.

«Ну, а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — написал Медведев в своем telegram-канале. Перевод латинского высказывания звучит так: «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера». Выражение является крылатым и подразумевает, что чью-либо силу начинают осознавать только после ее применения. Предположительно, автором слов был римский поэт Гораций. 

Ранее Путин выступил с предложением усовершенствовать ядерную доктрину России. В число пунктов возможного применения ЯО вошла защита Белоруссии.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на изменения ядерной доктрины страны латинским крылатым выражением. Свое мнение он выразил в Telegram. «Ну, а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare…» — написал Медведев в своем telegram-канале. Перевод латинского высказывания звучит так: «гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера». Выражение является крылатым и подразумевает, что чью-либо силу начинают осознавать только после ее применения. Предположительно, автором слов был римский поэт Гораций.  Ранее Путин выступил с предложением усовершенствовать ядерную доктрину России. В число пунктов возможного применения ЯО вошла защита Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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