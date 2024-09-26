112: срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье

26 сентября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Солдат-срочник из Преображенского полка сбежал с автоматом в Московской области, передает 112 Фото: Илья Московец © URA.RU Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала. На беглеца дана ориентировка полиции. При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала. На беглеца дана ориентировка полиции. При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.