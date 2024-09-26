112: срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Солдат-срочник из Преображенского полка сбежал с автоматом в Московской области, передает 112 Фото:

Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала. На беглеца дана ориентировка полиции. При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.

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Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала. На беглеца дана ориентировка полиции. При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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