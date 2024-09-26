Учительница отравившихся детей в Красноярском крае рассказала об их семье

Родители погибших от отравления детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы. Об этом рассказала учительница учебного заведения, в котором числились дети. Ранее, 21 сентября, школьники чем-то отравились дома и стали погибать друг за другом.
«Семья была хорошей, охотно шла на контакт со школой», — передает слова учителя 360.ru. Она добавила, что дети всегда приходили в школу аккуратными, и родители тщательно следили за этим.
Пропуски занятий были только по уважительной причине. Собеседница посочувствовала семье и назвала произошедшее горем.
Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан», аналога «Дихлофоса», для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду и не участвовала в приготовлении.
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