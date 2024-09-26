Учительница отравившихся детей в Красноярском крае рассказала об их семье

Учитель заявил, что у детей, отравившихся в Красноярском крае, хорошие родители
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Семья активно шла на контакт со школой, заявила учитель (архивное фото) Фото:
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В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Родители погибших от отравления детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы. Об этом рассказала учительница учебного заведения, в котором числились дети. Ранее, 21 сентября, школьники чем-то отравились дома и стали погибать друг за другом.

«Семья была хорошей, охотно шла на контакт со школой», — передает слова учителя 360.ru. Она добавила, что дети всегда приходили в школу аккуратными, и родители тщательно следили за этим.

Пропуски занятий были только по уважительной причине. Собеседница посочувствовала семье и назвала произошедшее горем.

Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан», аналога «Дихлофоса», для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду и не участвовала в приготовлении.

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Родители погибших от отравления детей из Красноярского края были примерными и активно участвовали в жизни школы. Об этом рассказала учительница учебного заведения, в котором числились дети. Ранее, 21 сентября, школьники чем-то отравились дома и стали погибать друг за другом. «Семья была хорошей, охотно шла на контакт со школой», — передает слова учителя 360.ru. Она добавила, что дети всегда приходили в школу аккуратными, и родители тщательно следили за этим. Пропуски занятий были только по уважительной причине. Собеседница посочувствовала семье и назвала произошедшее горем. Согласно заявлению прокуратуры, отравление семьи, повлекшее гибель четырех детей, произошло из-за использования аэрозольного препарата «Варан», аналога «Дихлофоса», для обработки помещения. Родители самостоятельно обработали дом инсектицидом, но плохо его проветрили. Точная причина гибели детей пока устанавливается. Ранее рассматривалась версия о попадании пестицидов в пельмени, но мать заявила, что не добавляла ничего в еду и не участвовала в приготовлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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