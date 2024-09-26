СК просит арестовать полного тезку экс-депутата Госдумы по делу о растрате

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СК РФ просит арестовать, предположительно, экс-депутата Григория Шилкина за превышение должностных полномочий Фото:

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ насчет ареста, предположительно, экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина в связи с делом о растрате. Об этом сообщается в судебных документах.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде, информацию передает РИА Новости. По предварительным данным, Григорию Шилкину инкриминируется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате денежных средств.

Григорий Шилкин стал соавтором инициативы об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. В конце июля фракция «Новые люди» сообщила, что депутат покинул свой пост в Госдуме с намерением вернуться к предпринимательской деятельности. Детали его отставки или связь с текущими обвинениями в растрате не были уточнены.

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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ насчет ареста, предположительно, экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина в связи с делом о растрате. Об этом сообщается в судебных документах. «В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде, информацию передает РИА Новости. По предварительным данным, Григорию Шилкину инкриминируется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате денежных средств. Григорий Шилкин стал соавтором инициативы об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. В конце июля фракция «Новые люди» сообщила, что депутат покинул свой пост в Госдуме с намерением вернуться к предпринимательской деятельности. Детали его отставки или связь с текущими обвинениями в растрате не были уточнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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