СК просит арестовать полного тезку экс-депутата Госдумы по делу о растрате

26 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

СК РФ просит арестовать, предположительно, экс-депутата Григория Шилкина за превышение должностных полномочий Фото: Илья Московец © URA.RU В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ насчет ареста, предположительно, экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина в связи с делом о растрате. Об этом сообщается в судебных документах. «В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде, информацию передает РИА Новости. По предварительным данным, Григорию Шилкину инкриминируется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате денежных средств. Григорий Шилкин стал соавтором инициативы об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. В конце июля фракция «Новые люди» сообщила, что депутат покинул свой пост в Госдуме с намерением вернуться к предпринимательской деятельности. Детали его отставки или связь с текущими обвинениями в растрате не были уточнены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ насчет ареста, предположительно, экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина в связи с делом о растрате. Об этом сообщается в судебных документах. «В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде, информацию передает РИА Новости. По предварительным данным, Григорию Шилкину инкриминируется статья Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате денежных средств. Григорий Шилкин стал соавтором инициативы об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузового транспортного средства. В конце июля фракция «Новые люди» сообщила, что депутат покинул свой пост в Госдуме с намерением вернуться к предпринимательской деятельности. Детали его отставки или связь с текущими обвинениями в растрате не были уточнены.