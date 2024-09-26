Эрдоган: присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО

26 сентября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган не намерен отказываться от участия в деятельности НАТО, уточнил он сам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что присоединение его страны к объединению БРИКС, где также состоит Россия, не означает отказ от сотрудничества с НАТО. То же касается и участие Анкары в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Я считаю, что наше присутствие в БРИКС и АСЕАН изменит арифметику регионов. Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН — это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО», — подчеркнул Эрдоган в разговоре с журналистами. Слова турецкого главы передает ТАСС. Турция в настоящий момент является членом Североатлантического альянса. В начале сентября Анкара подала заявку на включение в БРИКС. Таким образом Турция хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. При этом между Россией и Турцией, несмотря на партнерские отношения, есть ряд разногласий. Одним из таких поводов является принадлежность Крыма, отмечали в Кремле. Эрдоган ранее призывал вернуть полуостров Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что присоединение его страны к объединению БРИКС, где также состоит Россия, не означает отказ от сотрудничества с НАТО. То же касается и участие Анкары в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом он заявил в разговоре с журналистами. «Я считаю, что наше присутствие в БРИКС и АСЕАН изменит арифметику регионов. Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН — это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО», — подчеркнул Эрдоган в разговоре с журналистами. Слова турецкого главы передает ТАСС. Турция в настоящий момент является членом Североатлантического альянса. В начале сентября Анкара подала заявку на включение в БРИКС. Таким образом Турция хочет наладить новые связи и укрепить свое влияние в мире. При этом между Россией и Турцией, несмотря на партнерские отношения, есть ряд разногласий. Одним из таких поводов является принадлежность Крыма, отмечали в Кремле. Эрдоган ранее призывал вернуть полуостров Украине.