25 сентября 2024

Блинкен: в новый пакет помощи Киеву войдут кассетные бомбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Блинкен также заявил о поставках боеприпасов для Javelin
Блинкен также заявил о поставках боеприпасов для Javelin Фото:

В новый пакет помощи ВСУ вошли ракеты Javelin, боеприпасы для HIMARS и даже кассетные бомбы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Он (новый пакет помощи — прим. URA.RU) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS... и кассетные боеприпасы», — сказано в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Блинкена. Также в новый пакет вошли ракеты для Javelin, заявлено в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи ВСУ на сумму 375 миллионов долларов. Кроме того, лидер Соединенных Штатов планирует объявить о передачи Киеву около восьми миллиардов долларов по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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В новый пакет помощи ВСУ вошли ракеты Javelin, боеприпасы для HIMARS и даже кассетные бомбы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Он (новый пакет помощи — прим. URA.RU) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS... и кассетные боеприпасы», — сказано в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Блинкена. Также в новый пакет вошли ракеты для Javelin, заявлено в сообщении. Ранее президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи ВСУ на сумму 375 миллионов долларов. Кроме того, лидер Соединенных Штатов планирует объявить о передачи Киеву около восьми миллиардов долларов по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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