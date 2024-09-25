Блинкен: в новый пакет помощи Киеву войдут кассетные бомбы

В новый пакет помощи ВСУ вошли ракеты Javelin, боеприпасы для HIMARS и даже кассетные бомбы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Он (новый пакет помощи — прим. URA.RU) включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS... и кассетные боеприпасы», — сказано в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Блинкена. Также в новый пакет вошли ракеты для Javelin, заявлено в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи ВСУ на сумму 375 миллионов долларов. Кроме того, лидер Соединенных Штатов планирует объявить о передачи Киеву около восьми миллиардов долларов по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.