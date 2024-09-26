WSJ: Байден отказал Зеленскому в атаках западным оружием вглубь России

Президент США Джо Байден отказал своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому в возможности бить западным оружием по объектам глубоко внутри России. Об этом заявили американские СМИ.
«Байден отказался снять ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия против России. Несмотря на то, что Киев и европейские союзники, а также члены Конгресса открыто призывают его к этому», — пишет The Wall Street Journal. Администрация президента США утверждает, что такой шаг может привести к эскалации конфликта с Россией, отмечает газета.
Зеленский посетил США, чтобы провести с Байденом переговоры по своему «плану победы», одним из основных пунктов которого стало одобрение на удары вглубь России. В Белом доме план оценили как «набор инициатив»» и решили обсудить его в октябре.
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