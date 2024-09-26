Запрос на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании исходил непосредственно от Киева и не был инициативой Соединенных Штатов. В связи с этим официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала республиканцев отозвать свои требования о расследовании, указывая на отсутствие веских причин для его проведения.
«Инициатива посетить завод, на котором производится критически важное для нас оборудование, исходила от украинской стороны», — подчеркнула Жан-Пьер. Ее слова распространила пресс-служба Белого дома.
Зеленский начал свой визит в США, первым пунктом которого стал завод по выпуску боеприпасов в Скрэнтоне (Пенсильвания). Этот шаг привел к требованиям со стороны республиканских конгрессменов провести расследование из-за возможных нарушений американского законодательства. Они указывали на закон, запрещающий участие федеральных служащих в политических мероприятиях в рамках служебной деятельности. Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал Зеленского освободить посла Украины в США от занимаемой должности, считая визит вмешательством в американский избирательный процесс.
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