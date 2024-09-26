Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена в подрыве «Северных потоков», отмечая, что с момента теракта прошло уже два года. Также он выразил недоверие к расследованиям по этому инциденту.
«Два года с момента теракта на „Северных потоках“. Кто ответил? Доверия к расследованиям нет. За взрывом стоит Вашингтон и лично Байден», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что США выгодно лишить Западную Европу дешевого газа из России и заставить покупать его у себя по высоким ценам.
Расследования в Германии, Дании и Швеции не дали результатов, а Россию не допустили к материалам дела, что Володин связывает с затягиванием для сокрытия улик. Он отметил, что Германия, испытывающая экономический кризис и рекордные банкротства, теперь платит за газ на 84% больше.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Первоначально Запад обвинил Россию, позже ЦРУ и Белый дом указали на Украину как на виновника. Российская сторона, в свою очередь, возлагает ответственность на США. Стоимость подрыва газопровода составила около 300 тысяч долларов.
По информации издания Spiegel, операцию организовал бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, а группа диверсантов состояла в основном из гражданских лиц. Генеральная прокуратура Германии выдала несколько ордеров на арест подозреваемых, что, по словам представителя правительства Штеффена Хебештрайта, является стандартной процедурой в правовом государстве, передает 360.ru.
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