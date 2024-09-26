26 сентября 2024

WSJ: новейшая атомная подлодка Китая затонула близ Уханя

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Подлодку в последний раз видели в конце весны
Подлодку в последний раз видели в конце весны Фото:

Китайская подлодка класса Zhou затонула недалеко от Уханя, где ее готовили к выходу в океан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Новейшая атомная ударная подводная лодка Китая затонула весной», — пишет The Wall Street Journal. Согласно информации газеты, инцидент произошел на судостроительном заводе недалеко от Уханя весной или в начале лета.

Zhou — первое судно в своем роде. Ее построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.

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Китайская подлодка класса Zhou затонула недалеко от Уханя, где ее готовили к выходу в океан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Новейшая атомная ударная подводная лодка Китая затонула весной», — пишет The Wall Street Journal. Согласно информации газеты, инцидент произошел на судостроительном заводе недалеко от Уханя весной или в начале лета. Zhou — первое судно в своем роде. Ее построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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