WSJ: новейшая атомная подлодка Китая затонула близ Уханя

Подлодку в последний раз видели в конце весны
Китайская подлодка класса Zhou затонула недалеко от Уханя, где ее готовили к выходу в океан. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Новейшая атомная ударная подводная лодка Китая затонула весной», — пишет The Wall Street Journal. Согласно информации газеты, инцидент произошел на судостроительном заводе недалеко от Уханя весной или в начале лета.
Zhou — первое судно в своем роде. Ее построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце весны.
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