Россиян предупредили об основных признаках проблем с сердцем

Врач Гасанов: отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Отеки стоп могут говорить о проблемах с сердцем Фото:

Отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем. Об этом заявил врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов.

«К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: давящие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отеки стоп и голеней», — передает слова врача «Газета.ру». Гасанов добавил, что курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, которое значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Ранее главный кардиолог ХМАО раскрыла симптомы заболеваний сердца. Она поведала, что на них могут указывать боль в груди, слишком быстрое биение сердца и высокое давление. Кардиолог посоветовала меньше пить, не курить и больше времени уделять спорту.

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Отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем. Об этом заявил врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов. «К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: давящие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отеки стоп и голеней», — передает слова врача «Газета.ру». Гасанов добавил, что курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, которое значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Ранее главный кардиолог ХМАО раскрыла симптомы заболеваний сердца. Она поведала, что на них могут указывать боль в груди, слишком быстрое биение сердца и высокое давление. Кардиолог посоветовала меньше пить, не курить и больше времени уделять спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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