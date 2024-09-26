Россиян предупредили об основных признаках проблем с сердцем

Врач Гасанов: отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем

26 сентября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Отеки стоп могут говорить о проблемах с сердцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем. Об этом заявил врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов. «К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: давящие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отеки стоп и голеней», — передает слова врача « Газета.ру ». Гасанов добавил, что курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, которое значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Ранее главный кардиолог ХМАО раскрыла симптомы заболеваний сердца. Она поведала, что на них могут указывать боль в груди, слишком быстрое биение сердца и высокое давление. Кардиолог посоветовала меньше пить, не курить и больше времени уделять спорту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отеки стоп и голеней могут говорить о проблемах с сердцем. Об этом заявил врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илькин Гасанов. «К основным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся: давящие боли в области сердца, возникающие при физической или эмоциональной нагрузке и проходящие в покое; ощущение нехватки воздуха, ощущение перебоев в работе сердца, замирания, усиленного сердцебиения; повышение артериального давления, головные боли; общая слабость, быстрая утомляемость, отеки стоп и голеней», — передает слова врача «Газета.ру». Гасанов добавил, что курение является одним из самых мощных независимых факторов риска, которое значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Ранее главный кардиолог ХМАО раскрыла симптомы заболеваний сердца. Она поведала, что на них могут указывать боль в груди, слишком быстрое биение сердца и высокое давление. Кардиолог посоветовала меньше пить, не курить и больше времени уделять спорту.