Журналистку, обвиняемую в оправдании терроризма, внесли в перечень экстремистов

Журналистка Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов
Журналистка Надежда Кеворкова была включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она обвиняется в оправдании терроризма.
"Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва",- говорится в сообщении. Ее имя появилось на сайте Росфинмониторинга.
Ранее суд арестовал до 6 июля Кеворкову. Следствие заявило, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем Кеворкова оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).
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