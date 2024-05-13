Журналистку, обвиняемую в оправдании терроризма, внесли в перечень экстремистов

Журналистка Кеворкова внесена в перечень экстремистов
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Журналистка Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов
Журналистка Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов Фото:

Журналистка Надежда Кеворкова была включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она обвиняется в оправдании терроризма. 

"Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва",- говорится в сообщении. Ее имя появилось на сайте Росфинмониторинга. 

Ранее суд арестовал до 6 июля Кеворкову. Следствие заявило, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем Кеворкова оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).

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Журналистка Надежда Кеворкова была включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Она обвиняется в оправдании терроризма.  "Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г.р. , г. Москва",- говорится в сообщении. Ее имя появилось на сайте Росфинмониторинга.  Ранее суд арестовал до 6 июля Кеворкову. Следствие заявило, что журналистика разметила в своем telegram-канале особый пост. В нем Кеворкова оправдывала деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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