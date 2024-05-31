Нидерланды не пустили рыбное судно из России под предлогом шпионажа

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Российскому рыболовному судну дважды отказали в заходе в порты Нидерландов
Российскому рыболовному судну дважды отказали в заходе в порты Нидерландов Фото:

Транспортное судно «Беломорье», принадлежащее крупнейшему рыбопромышленному холдингу России «Норебо», не пропустили в нидерландский порт Эмсхавен, несмотря на наличие всех необходимых документов. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев считает, что это связано с «откровенно русофобской историей» о шпионаже с помощью рыболовных судов.

«Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновленная в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких „специальных операций“. Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», — рассказал Осинцев РБК.

В «Норебо» подтвердили факт отказа в допуске на заход в порт Эмсхавен суду «Беломорье» с грузом. Командой было принято решение сменить порт на Велсон, но и там они получили отказ.

Власти РФ направят 3,2 миллиарда рублей на усиление рыболовного флота. Это необходимо для строительства 13 специальных промысловых судов — краболовов. 

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Транспортное судно «Беломорье», принадлежащее крупнейшему рыбопромышленному холдингу России «Норебо», не пропустили в нидерландский порт Эмсхавен, несмотря на наличие всех необходимых документов. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев считает, что это связано с «откровенно русофобской историей» о шпионаже с помощью рыболовных судов. «Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновленная в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких „специальных операций“. Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», — рассказал Осинцев РБК. В «Норебо» подтвердили факт отказа в допуске на заход в порт Эмсхавен суду «Беломорье» с грузом. Командой было принято решение сменить порт на Велсон, но и там они получили отказ. Власти РФ направят 3,2 миллиарда рублей на усиление рыболовного флота. Это необходимо для строительства 13 специальных промысловых судов — краболовов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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