Нидерланды не пустили рыбное судно из России под предлогом шпионажа

Транспортное судно «Беломорье», принадлежащее крупнейшему рыбопромышленному холдингу России «Норебо», не пропустили в нидерландский порт Эмсхавен, несмотря на наличие всех необходимых документов. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев считает, что это связано с «откровенно русофобской историей» о шпионаже с помощью рыболовных судов.
«Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновленная в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких „специальных операций“. Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», — рассказал Осинцев РБК.
В «Норебо» подтвердили факт отказа в допуске на заход в порт Эмсхавен суду «Беломорье» с грузом. Командой было принято решение сменить порт на Велсон, но и там они получили отказ.
Власти РФ направят 3,2 миллиарда рублей на усиление рыболовного флота. Это необходимо для строительства 13 специальных промысловых судов — краболовов.
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