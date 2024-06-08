Путин обратился к соцработникам

Путин поздравил социальных работников

08 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Путин поздравил социальных работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравления социальным работникам в честь их профессионального праздника. По словам глав государства в стране трудятся профессионалы своего дела: учителя, психологи, медики, юристы и другие. «В России в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы — педагоги и психологи, медики и юристы, представители других специальностей. И во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма», — сказал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что в последние годы наряду с государственными и муниципальными учреждениями большую значимость вносят НКО, бизнес, религиозные организации, фонды, волонтеры и добровольцы. При этом задачей, по словам президента, является оказание качественной помощи участникам и ветеранам спецоперации. В том числе их родным и близким. «Необходимо последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие региональные практики», — сказал Путин. Он добавил, что речь идет о чувствительных сферах: детях, инвалидах, людей в сложной жизненной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил поздравления социальным работникам в честь их профессионального праздника. По словам глав государства в стране трудятся профессионалы своего дела: учителя, психологи, медики, юристы и другие. «В России в сфере социальной защиты трудятся настоящие профессионалы — педагоги и психологи, медики и юристы, представители других специальностей. И во многом от вашей компетентности и самоотдачи, преданности избранному делу зависят качество жизни людей, утверждение в обществе принципов справедливости и гуманизма», — сказал Путин. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что в последние годы наряду с государственными и муниципальными учреждениями большую значимость вносят НКО, бизнес, религиозные организации, фонды, волонтеры и добровольцы. При этом задачей, по словам президента, является оказание качественной помощи участникам и ветеранам спецоперации. В том числе их родным и близким. «Необходимо последовательно повышать качество и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой опыт и лучшие региональные практики», — сказал Путин. Он добавил, что речь идет о чувствительных сферах: детях, инвалидах, людей в сложной жизненной ситуации.