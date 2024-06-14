Путин создаст новую ОБСЕ для Евразии

14 июня 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Путин встретился с руководством министерства иностранных дел России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел, по сути, предложил создать новую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), только в рамках Евразийского континента. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал замдиректора Института истории и политики МГПУ Леонид Шаповалов, комментируя высказывания главы государства. Путин в пятницу обсудил с руководством внешнеполитического ведомства ключевые вопросы российской внешней политики. Взяв слово, глава государства напомнил, что предыдущая встреча состоялась в конце 2021 года. Путин напомнил, что предыдущая встреча с руководством МИД состоялась в конце 2021 года, а за это время произошло много поворотных событий как в стране, так и в мире Фото: Игорь Пантин © URA.RU За это время, по его словам, произошло много поворотных событий как в стране, так и в мире. «Мир стремительно меняется. Как прежде, уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки», — сказал президент. На этом фоне, отметил Путин, заметно ускорились темпы трансформации в Евразии, где формируется многополярное мироустройство. «Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности, — заявил Путин. — Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными сторонами, таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии». Путин предложил в обозримой перспективе на евразийском континенте сформулировать контур равной безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства подчеркнул, что в обозримой перспективе на евразийском континенте необходимо сформулировать контур равной безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития. Для этого Путин предложил несколько шагов: наладить диалог с потенциальными участниками будущей системы безопасности, архитектура которой должна быть открыта для всех евразийских стран; активизировать диалог между уже действующими международными организациями — Союзным государством России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими. «Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — указал глава государства. Система европейской безопасности, формировавшаяся в годы холодной войны, перестала существовать, уверен Шаповалов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Путин предложил создать новый институт, наподобие ОБСЕ, только не для Европы, а для Евразии и в перспективе реформировать ООН, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Леонид Шаповалов. По его словам, система европейской безопасности, формировавшаяся в годы холодной войны, перестала существовать. «Необходимо выстроить систему макрорегиональной евразийской безопасности, в которой будут учтены интересы всех стран Евразии», — сказал эксперт, указав при этом, что в новом формате не должно быть места для государств и военных блоков, представляющих другие континенты. Эта система может быть институционализирована в рамках организации, как это было с ОБСЕ, или в рамках неформальной системы договоренностей, заключенных государствами Евразии. «В ней должны принять участие все или большинство стран евразийского континента, но это процесс добровольный», — указал Шаповалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел, по сути, предложил создать новую Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), только в рамках Евразийского континента. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал замдиректора Института истории и политики МГПУ Леонид Шаповалов, комментируя высказывания главы государства. Путин в пятницу обсудил с руководством внешнеполитического ведомства ключевые вопросы российской внешней политики. Взяв слово, глава государства напомнил, что предыдущая встреча состоялась в конце 2021 года. За это время, по его словам, произошло много поворотных событий как в стране, так и в мире. «Мир стремительно меняется. Как прежде, уже не будет ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. На авансцену выходят страны глобального Юга, Востока, растет роль Африки и Латинской Америки», — сказал президент. На этом фоне, отметил Путин, заметно ускорились темпы трансформации в Евразии, где формируется многополярное мироустройство. Глава государства подчеркнул, что в обозримой перспективе на евразийском континенте необходимо сформулировать контур равной безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития. Для этого Путин предложил несколько шагов: наладить диалог с потенциальными участниками будущей системы безопасности, архитектура которой должна быть открыта для всех евразийских стран; активизировать диалог между уже действующими международными организациями — Союзным государством России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими. «Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности Евразии. В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — указал глава государства. Президент Путин предложил создать новый институт, наподобие ОБСЕ, только не для Европы, а для Евразии и в перспективе реформировать ООН, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Леонид Шаповалов. По его словам, система европейской безопасности, формировавшаяся в годы холодной войны, перестала существовать. Эта система может быть институционализирована в рамках организации, как это было с ОБСЕ, или в рамках неформальной системы договоренностей, заключенных государствами Евразии. «В ней должны принять участие все или большинство стран евразийского континента, но это процесс добровольный», — указал Шаповалов.