Reuters: платежи «Газпрома» рискуют быть арестованы польской энергокомпанией

28 июня 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Польша хочет арестовать платежи, которые предназначались «Газпрому» от европейских стран за импорт газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила энергетические компании Венгрии, Словакии и Австрии о том, что может конфисковать их платежи, которые предназначались компании «Газпром» за импорт газа. Об этом Reuters сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредил газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского „Газпрома“», — передают журналисты. Они ссылаются на источники. Ранее сама Польша была отрезана от поставок российского газа в связи с неуплатой соответствующих услуг в рублях. Это произошло в связи с западными антироссийскими санкциями. Компания Orlen продолжает спор с «Газпромом» по факту предоставления газовых услуг. Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет отсудить у польской Orlen 930 миллионов долларов. При этом сама Польша владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz. Данный участок — совместный российско-польский проект. Ранее также «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила энергетические компании Венгрии, Словакии и Австрии о том, что может конфисковать их платежи, которые предназначались компании «Газпром» за импорт газа. Об этом Reuters сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредил газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского „Газпрома“», — передают журналисты. Они ссылаются на источники. Ранее сама Польша была отрезана от поставок российского газа в связи с неуплатой соответствующих услуг в рублях. Это произошло в связи с западными антироссийскими санкциями. Компания Orlen продолжает спор с «Газпромом» по факту предоставления газовых услуг. Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет отсудить у польской Orlen 930 миллионов долларов. При этом сама Польша владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz. Данный участок — совместный российско-польский проект. Ранее также «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL, передает 360.ru.