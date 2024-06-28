Reuters: платежи «Газпрома» рискуют быть арестованы польской энергокомпанией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Польша хочет арестовать платежи, которые предназначались «Газпрому» от европейских стран за импорт газа Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила энергетические компании Венгрии, Словакии и Австрии о том, что может конфисковать их платежи, которые предназначались компании «Газпром» за импорт газа. Об этом Reuters сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредил газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского „Газпрома“», — передают журналисты. Они ссылаются на источники.

Ранее сама Польша была отрезана от поставок российского газа в связи с неуплатой соответствующих услуг в рублях. Это произошло в связи с западными антироссийскими санкциями. Компания Orlen продолжает спор с «Газпромом» по факту предоставления газовых услуг.

Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет отсудить у польской Orlen 930 миллионов долларов. При этом сама Польша владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz. Данный участок — совместный российско-польский проект. Ранее также «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила энергетические компании Венгрии, Словакии и Австрии о том, что может конфисковать их платежи, которые предназначались компании «Газпром» за импорт газа. Об этом Reuters сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. «Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредил газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского „Газпрома“», — передают журналисты. Они ссылаются на источники. Ранее сама Польша была отрезана от поставок российского газа в связи с неуплатой соответствующих услуг в рублях. Это произошло в связи с западными антироссийскими санкциями. Компания Orlen продолжает спор с «Газпромом» по факту предоставления газовых услуг. Ранее сообщалось, что «Газпром» хочет отсудить у польской Orlen 930 миллионов долларов. При этом сама Польша владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz. Данный участок — совместный российско-польский проект. Ранее также «Газпром экспорт» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к оператору газопровода BBL, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...